Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 151

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 151
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 151. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 151 bercerita tentang Yasmin yang  sedih dengan kondisi Romeo di tahanan. Ia sempat menjenguk Romeo, namun ternyata jam besuknya sudah habis. 

Keesokan harinya, Yasmin yang menjenguk Romeo terkejut melihat banyak memar di wajah pria itu. Romeo berusaha menenangkan kekasihnya itu dengan mengatakan wajahnya terbentur saat jatuh. 

Yasmin kemudian mengobati luka Romeo. Di lain waktu, Yasmin mendapat info dari Dirga dan Dania kalau mereka menemukan CCTV yang memperlihatkan mobil Romeo yang tidak ngebut saat kejadian. 

Mereka jadi merasa bahwa para saksi sebelumnya berbohong. Yasmin, Dirga, dan Dania menemui para saksi, termasuk babysitter Kayla. Namun mereka enggan mengungkapkan yang sebenarnya karena takut dengan ancaman Rangga dan Ajeng.

Pengacara Romeo kemudian menghubungi Dirga dan meminta pria itu untuk segera mendapatkan bukti yang dapat meringankan hukuman Romeo, sebelum berkas penyidik dibawa ke pengadilan. 

Yasmin yang sudah tidak punya pilihan lain, memilih untuk menemui Rangga untuk membahas kasus Romeo. Di sisi lain, Ajeng marah pada Galang karena tidak berhasil mendapatkan orang yang telah meneror dirinya. 

Galang mencoba sabar dan menerima omelan Ajeng. Sementara itu, Alysa mendengar suara ribut dari ruangan Rangga. Ternyata, pria itu masih sedih dengan kematian Kayla dan juga dendam pada Romeo. 

