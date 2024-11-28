Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tanpa Stuntman, Sutradara Series Dendam Puji Keberanian Cinta Laura

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |11:20 WIB
A
A
A

JAKARTA – Vision+ bersama Unlimited Production merilis serial terbaru berjudul Dendam pada 20 September 2024. Hingga kini, serial tersebut telah menayangkan 8 episode yang bisa disaksikan langsung melalui platform Vision+ di sini.

Sutradara Dendam, Razka Robby Ertanto, mengungkapkan momen mendebarkan saat syuting salah satu adegan berbahaya yang melibatkan aktris utama, Cinta Laura. 

Dalam serial ini, Cinta memerankan tokoh Renata, seorang polisi sekaligus petarung MMA yang menghadapi sindikat kriminal District 8.

“Syutingnya benar-benar mendebarkan. Walaupun kita menggunakan tali pengaman, itu sangat tipis dan hanya bergantung pada satu tiang,” ungkap Razka dalam sesi live Instagram bersama tim Vision+. “Yang bikin tambah menegangkan, di bawahnya tidak ada pengaman sama sekali,” lanjutnya.

Meskipun adegan tersebut penuh risiko, Cinta Laura memilih untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan stuntman. Dedikasi dan keberanian Cinta mendapat pujian dari sang sutradara dan seluruh kru. 

“Dia sangat profesional. Komitmennya untuk memberikan yang terbaik benar-benar luar biasa,” kata Razka.

