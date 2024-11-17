Kehilangan Keluarga, Cinta Laura Ungkap Alasan di Balik Misi Balas Dendam dalam Series Terbarunya

JAKARTA – Terkenal dengan karakternya yang feminin, kali ini Cinta Laura sukses bekerja sama dengan Vision+ dan keluar dari zona nyamannya, Cinta Laura memberanikan diri untuk memainkan peran sebagai letnan polisi yang tangguh dan fighter MMA dengan sederet adegan laga yang berisiko tinggi. Kamu dapat saksikan aksi memukau Cinta Laura dalam series Dendam GRATIS dengan klik di sini.

Bercerita tentang Renata (Cinta Laura) yang terbalut dendam karena penculikan ayahnya dan kematian adiknya oleh sindikat kriminal District 8. Dalam misi balas dendam, Renata berprofesi sebagai letnan kepolisian sekaligus menjadi fighter MMA. Di perjalanannya, dia bertemu James, pemilik bisnis MMA di Lantai 3 gedung District 8.

Dalam sesi live streaming di kanal Instagram Vision+, Cinta Laura mengungkapkan alasan mendalam di balik dendam membara yang dimiliki karakternya. "Renata tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur balas dendam," ujar Cinta.

"Itu satu-satunya cara baginya untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian dua orang yang paling dia cintai,” kata Cinta Laura.