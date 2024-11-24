Beda Kayak Aslinya, Ini Karakter Cinta Laura di Series Dendam

JAKARTA – Sutradara Vision+ Original Series Dendam, Razka Robby Ertanto, memberikan pandangannya tentang perjalanan karakter Renata yang diperankan oleh Cinta Laura. Razka Robby Ertanto menjelaskan bagaimana perbedaan antara karakter Renata di series Dendam dan

Cinta Laura yang sesungguhnya. Kamu bisa nonton series Dendam GRATIS dengan klik di sini.

Menurut Razka, Cinta Laura dan Renata adalah dua sosok yang sangat berbeda, baik dalam kepribadian maupun latar belakang.

“Cinta Laura sama Renata itu jauh berbeda banget, karena Cinta aslinya humble, sama siapa aja mau ngobrol dan nyambung. Sedangkan Renata lebih introvert, apalagi kehilangan kedua orangtuanya ngebuat Renata semakin tertutup,” kata Razka Robby Ertanto.

Dalam series Dendam, Renata adalah seorang wanita yang kuat dan penuh tekad. Setelah tragedi yang menimpa keluarganya, di mana kakaknya dibunuh dan ayahnya diculik oleh sindikat kriminal District 8, Renata menjadi semakin tertutup. Kehilangan orang-orang terdekatnya ini

membuatnya lebih fokus pada misi balas dendamnya.



Proses ini bukanlah hal yang mudah, mengingat Cinta Laura, dalam kesehariannya, dikenal sebagai sosok yang ceria, mudah bergaul, dan terbuka. Namun, Razka berhasil membantu Cinta memahami esensi karakter Renata dan membawanya ke layar dengan sangat meyakinkan.