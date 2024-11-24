Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Beda Kayak Aslinya, Ini Karakter Cinta Laura di Series Dendam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |14:50 WIB
Beda Kayak Aslinya, Ini Karakter Cinta Laura di Series Dendam
Beda kayak aslinya, ini karakter Cinta Laura di series Dendam. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Sutradara Vision+ Original Series Dendam, Razka Robby Ertanto, memberikan pandangannya tentang perjalanan karakter Renata yang diperankan oleh Cinta Laura. Razka Robby Ertanto menjelaskan bagaimana perbedaan antara karakter Renata di series Dendam dan
Cinta Laura yang sesungguhnya. Kamu bisa nonton series Dendam GRATIS dengan klik di sini.

Menurut Razka, Cinta Laura dan Renata adalah dua sosok yang sangat berbeda, baik dalam kepribadian maupun latar belakang. 

“Cinta Laura sama Renata itu jauh berbeda banget, karena Cinta aslinya humble, sama siapa aja mau ngobrol dan nyambung. Sedangkan Renata lebih introvert, apalagi kehilangan kedua orangtuanya ngebuat Renata semakin tertutup,” kata Razka Robby Ertanto.

Dalam series Dendam, Renata adalah seorang wanita yang kuat dan penuh tekad. Setelah tragedi yang menimpa keluarganya, di mana kakaknya dibunuh dan ayahnya diculik oleh sindikat kriminal District 8, Renata menjadi semakin tertutup. Kehilangan orang-orang terdekatnya ini
membuatnya lebih fokus pada misi balas dendamnya.

Proses ini bukanlah hal yang mudah, mengingat Cinta Laura, dalam kesehariannya, dikenal sebagai sosok yang ceria, mudah bergaul, dan terbuka. Namun, Razka berhasil membantu Cinta memahami esensi karakter Renata dan membawanya ke layar dengan sangat meyakinkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement