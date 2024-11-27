Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Tanggal Rilis Film 2nd Miracle In Cell No 7 Terungkap

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |00:11 WIB
Tanggal Rilis Film 2nd Miracle In Cell No 7 Terungkap
Tanggal Rilis Film 2nd Miracle In Cell No 7 Terungkap (Foto: ist)
JAKARTA - Falcon Pictures secara resmi mengumumkan bahwa trailer film 2nd Miracle In Cell No. 7 akan rilis pada 28 November 2024. Peluncuran ini menjadi upaya Falcon Pictures dalam mengundang seluruh penonton untuk siap menyaksikan kembali keajaiban yang dibawa oleh 2nd Miracle In Cell No. 7.

Falcon Pictures sebelumnya telah meluncurkan teaser film ini di Asian Contents and Film Market (ACFM) di Busan, Korea Selatan. Teaser tersebut sukses menarik perhatian media internasional, seperti Deadline, Screendaily, The Hollywood Reporter, serta stasiun televisi Korea Selatan MBC dan KBS.

Tanggal Rilis Film 2nd Miracle In Cell No 7 Terungkap
Tanggal Rilis Film 2nd Miracle In Cell No 7 Terungkap

Sekuel yang digarap oleh sutradara baru, Herwin Novianto, dan ditulis oleh Alim Sudio ini akan melanjutkan cerita dari putri tokoh utama di film pertama.

2nd Miracle In Cell No. 7 juga akan kembali menampilkan Graciella Abigail, Vino G Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Rigen Rakelna, Indra Jegel, Bryan Domani, Denny Sumargo, Muhadkly Aco, Ayu Shita, Keanu Azka, dan Coki Pardede

Frederica, Produser Falcon Pictures, menyatakan kegembiraannya atas trailer film '2nd Miracle In Cell No. 7' yang akan dirilis. Ia menggambarkan harapan terhadap perkembangan cerita yang akan membawa penonton kembali terhubung dengan karakter kesayangan mereka.

"Trailer ini memberikan gambaran lebih dalam tentang kelanjutan kisah emosional yang pasti akan menghubungkan penonton dengan karakter yang mereka cintai," ujarnya.

Di sisi lain, sutradara Herwin Novianto, yang mengambil alih kursi sutradara dari film pertama, mengungkapkan pandangannya tentang proses kreatif di balik sekuel ini.

“2nd Miracle In Cell No. 7' adalah proyek yang menantang, karena kami harus mempertahankan esensi emosional film pertama sambil menambahkan dimensi baru.” Jelasnya.

 

