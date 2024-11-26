Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Underworld, Dendam Kesumat Vampir, Serigala, dan Manusia

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |21:06 WIB
Sinopsis Film Underworld, Dendam Kesumat Vampir, Serigala, dan Manusia (Foto: ist)
Sinopsis Film Underworld, Dendam Kesumat Vampir, Serigala, dan Manusia (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Underworld (2003) akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Underworld merupakan sebuah film aksi horor yang dirilis pada tanggal 15 September 2003 di Amerika Serikat oleh Sony Pictures Releasing.

Underworld disutradarai oleh Len Wiseman, yang memulai debut penyutradaraannya melalui film ini, ditulis oleh Danny McBride, dan diangkat dari cerita Kevin Grevioux, Len Wiseman, dan Danny McBride. Film ini dibintangi oleh Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen, dan masih banyak lagi.

Film ini berhasil sukses di pasaran pada awal perilisannya dengan beragam respon dari para kritikus. Underworld mendapat rating 7/10 dari 290 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 31% penerimaan dari 162 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis film Underworld
Sinopsis film Underworld

Sinopsis Film Underworld

Cerita bermula dengan memperlihatkan perang antara bangsa Vampir dan Lycan, manusia serigala purba, yang sudah berjalan selama beberapa generasi secara diam-diam. Perang tersebut dimenangkan oleh Vampir dengan Lucian, pemimpin Lycan, yang tampak tewas di tangan Kraven, tetua vampir.

Selene, anggota kelompok elit Vampir pembunuh yang juga dikenal sebagai ‘Death Dealers’, masih terus membasmi Lycan walaupun vampir tidak menganggap mereka sebagai ancaman lagi.

Setelah berkelahi dengan sekelompok Lycan, Selene mengetahui bahwa bangsa Lycan sedang mengejar seorang mahasiswa kedokteran bernama Michael Corvin. Penasaran, Selene pun menyelidiki Michael secara diam-diam.

Hal tersebut membuat Selene dan Michael dikejar oleh Lycan yang dipimpin oleh Lucian. Michael pun tergigit oleh Lucian dalam pelarian tersebut. Mengetahui Lucian masih hidup, Selene curiga Kraven berbohong tentang kematian Lucian dan mulai bekerjasama dengan para Lycan.

Selene pun membangunkan Viktor, tetua vampir yang sedang berhibernasi. Setelah itu, ia menyembunyikan Michael dan mengikatnya di rumah persembunyian milik Selene untuk mengantisipasi jika Michael berubah menjadi manusia serigala saat bulan purnama.

Viktor, yang merupakan ayah angkat Selene, marah mengetahui dirinya dibangunkan lebih awal. Ia juga tidak percaya jika Kraven melakukan pengkhianatan dengan bangsa Lycan. Namun tiba-tiba, tetua Vampir lainnya sekaligus pemimpin Vampir saat ini, Amelia, disergap dan dibunuh oleh bangsa Lycan.

 

