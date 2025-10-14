Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Siap Hadapi Sidang Perceraian Hari Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |10:02 WIB
Andre Taulany Siap Hadapi Sidang Perceraian Hari Ini
Andre Taulany di PA Jaksel (Foto: IMG/Ravie)
A
A
A

JAKARTA — Proses perceraian antara komedian sekaligus musisi Andre Taulany dan sang istri, Rien Wartia Trigina atau Erin, kembali disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini, Selasa (14/10/2025). 

Sidang ini merupakan sidang lanjutan usai pihak Erin tak hadir dalam mediasi yang sedianya digelar pada 8 Oktober.

Berdasarkan pantauan, Andre tiba bersama kuasa hukumnya, Galih Rakasiwi, sekitar pukil 09.23 WIB. 

Kali ini, Andre tampil klimis dengan balutan kemeja cokelat kacamata warna senada. 

Andre sendiri tak banyak berkomentar soal perisapan mediasi hari ini dengan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin. Bapak tiga anak itu hanya menyebut bahwa langkah cerainya diambil sebagai bentuk perjuangan. 

Halaman:
1 2
