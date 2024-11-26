Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Van Helsing, Rahasia Gelap Pembasmi Drakula

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |20:01 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Van Helsing akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Van Helsing merupakan film horor aksi yang didistribusikan Universal Pictures pada tahun 2004. Film ini akan menceritakan seorang pemburu monster yang ditugaskan ke Transylvania untuk membunuh Dracula yang mempunyai rencana jahat.

Film ini disutradarai dan ditulis oleh Stephen Sommers serta dibintangi oleh aktor-aktor ternama, seperti Hugh Jackman yang akan berperan sebagai pemburu monster Van Helsing dan Kate Beckinsale yang akan berperan sebagai Anna Valerious.

Van Helsing mendapat beragam ulasan dari para kritikus. Film ini mendapat rating 6,1/10 dari 292 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 24% penerimaan dari 225 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film Van Helsing
Sinopsis Film Van Helsing

Sinopsis Film Van Helsing

Film bermula dengan latar waktu 1887 di Transylvania. Pada saat itu, Dokter Vigor Frankenstein bersama asistennya, Igor, dan Count Dracula sedang menciptakan sebuah monster. Akan tetapi, tiba-tiba Dracula membunuh Frankenstein karena menolak rencananya. Igor, yang ternyata dibayar Dracula, diam mematung melihat hal tersebut.

Massa pun menyerbu kastil. Monster tersebut melarikan diri ke arah kincir angin dengan membawa tubuh Frankenstein. Melihat itu, massa pun membakar kincir angin tersebut agar dapat membunuh monster itu.

Setahun kemudian, seorang pemburu monster bernama Gabriel Van Helsing ditugaskan oleh Knights of The Holy Order, organisasi pelindung manusia, untuk melakukan perjalanan ke Notre-Dame de Paris untuk membunuh Dr. Jekyll.

Naasnya, Van Helsing malah tak sadarkan diri dan ditemukan dalam keadaan hampir mati di tangga gereja. Saat terbangun, Van Helsing tidak dapat mengingat apapun.

Kembali ke Vatikan, Van Helsing kembali ditugaskan untuk membunuh Dracula di Transylvania dan melindungi Anna dan Velkan Valerious yang merupakan anggota terakhir dari keluarga Rumanio kuno, musuh dari Dracula.

Sementara itu di Transylvania, Anna dan Velkan Valerious sedang berhadapan dengan manusia serigala yang dikendalikan Dracula. Saat mencoba menjatuhkan manusia serigala itu ke jurang, Velkan harus ikut jatuh karena manusia serigala itu menggigit Velkan saat mereka akan jatuh ke jurang.

Sesampainya di Transylvania, Van Helsing dn biarawan Carl, seorang penemu senjata, melihat Anna sedang bertarung dengan para pengantin Dracula, yaitu Verona, Marishka, dan Aleera. Marishka pun terbunuh dalam pertarungan tersebut

 

Halaman:
1 2
