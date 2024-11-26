Givina Ungkap Karakter di Series Second Account

JAKARTA – Givina yang menjadi pemeran utama dalam series Second Account, berbagi cerita mengenai latar belakang cerita thriller-misteri ini melalui Vision+. Kamu bisa menonton series Second Account secara GRATIS dengan klik tautan yang tersedia di platform Vision+ di sini.

Givina memerankan karakter Rini, adik dari Dewi (diperankan oleh Naura Hakim). Dalam wawancara, ia menggambarkan perbedaan besar antara kedua karakter ini.

“Kita ini simbol dua sifat kakak dan adik yang sangat berbeda. Rini seperti air yang tenang, pendiam, dan cenderung mengikuti arus, sementara Dewi adalah api yang hangat, ceria, dan penuh semangat,” ungkap Givina.

Ia juga menambahkan filosofi mendalam yang ditanamkan oleh sang sutradara, Giovanni Ristanto.

“Pak Gio sering menyisipkan simbolisme dalam karyanya. Misalnya, setiap orang pasti punya dua sisi: sisi yang ingin kita tunjukkan ke dunia dan sisi yang kita sembunyikan. Menurutku, semua orang punya alter ego,” tambah Givina.

Series Second Account mengisahkan perjuangan Rini setelah menerima kabar duka bahwa kakaknya, Dewi, meninggal dunia akibat bunuh diri. Namun, Rini merasa ada kejanggalan dalam kematian kakaknya dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik tragedi tersebut.