HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cara Givina dan Eduwart Manalu Jadi Ayah dan Anak dalam Second Account

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |21:57 WIB
Cara Givina dan Eduwart Manalu Jadi Ayah dan Anak dalam <i>Second Account</i>
Cara Givina dan Eduwart Manalu Jadi Ayah dan Anak dalam Second Account. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAGivina Lukita Dewi dan Eduwart Manalu berperan sebagai ayah dan anak dalam series Vision+, Second Account. Givina mengaku, kedekatan dengan Eduwart membantu membangun chemistry saat syuting.

“Ketika dekat, maka interaksi saat pengambilan gambar akan terasa lebih alami. Jadi memang, aku dengan bapak (Eduwart Manalu) sudah bonding banget bahkan dari sebelum reading,” ujarnya dalam Live Instagram Vision+.

Pernyataan senada pun diungkap Eduwart. Dia mengaku, chemistry dengan dua ‘putri’nya, Dewi (Naura Hakim) dan Rini (Givina) tercipta karena ada suasana kekeluargaan yang sangat solid di lokasi syuting.

“Dan suasana kekeluargaan itu masih tetap terbawa bahkan hingga syuting selesai. Givina dan Naura tuh tetap panggil aku dengan sapaan ‘bapak’,” kata sang aktor sambil tersenyum.

Eduwart menilai, rasa kekeluargaan itu tercipta tak hanya saat proses pengambilan gambar berlangsung. Kebersamaan antarpemain bisa tetap terjalin dari interaksi di luar jadwal syuting.

