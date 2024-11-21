Advertisement
TV SCOOP

Ungkap Tantangan saat Bintangi Series Second Account, Ini Kata Givina 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:50 WIB
Ungkap Tantangan saat Bintangi Series Second Account, Ini Kata Givina 
Givina ungkap tantangan saat bintangi series Second Account. (Foto: Vision+)




JAKARTA – Givina aktris cantik muda yang berbakat menunjukkan keterampilan aktingnya saat melakoni peran sebagai Rini di series terbaru Vision+, Second Account. Series bergenre thriller misteri ini mengisahkan kehidupan Rini yang berusaha menguak kejanggalan di balik tragedi meninggalnya sang kakaknya, Dewi. 

Streaming series Second Account GRATIS dengan klik di sini. Di dalamnya, Givina memerankan karakter utama bernama Rini, yang harus berjuang mengungkap kebenaran di balik kehidupan virtual sang kakak, Dewi yang penuh rahasia. Givina berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapinya selama proses syuting series Second Account. 

“Ngekeep emosi itu paling sulit untuk aku, karena hampir 25 hari syuting itu hampir selalu ada aku di setiap set. Kita take itu berdasarkan set ya bukan episode dan ngejar 10 episode dalam 25 hari lumayan capek, tapi aku seneng karena kita pemain selalu saling support,” ujar Givina. 

Di balik itu, Givina merasa senang karena dukungan dari sesama pemain yang menjadi salah satu faktor yang membuatnya mampu melewati proses syuting yang menantang. Selain tantangan dalam mengelola emosi, Givina juga menjelaskan harus membawa perannya dengan baik. 

 

