HOME CELEBRITY MUSIK

Seru-Seruan Bareng Lesti Kejora dan Five Minutes di Dahsyatnya Weekend Tangerang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:12 WIB
Seru-Seruan Bareng Lesti Kejora dan Five Minutes di Dahsyatnya Weekend Tangerang
Seru-Seruan Bareng Lesti Kejora dan Five Minutes di Dahsyatnya Weekend Tangerang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Dahsyatnya Weekend kembali hadir di Taman Elektrik Puspem Kota Tangerang, pada 16 dan 17 November 2024, mulai pukul 07.00 WIB. Ada penampilan spesial sederet musisi Tanah Air hingga meet and greet pemain sinetron RCTI.

Dipandu Ruben Onsu, Tarra Budiman, Ummi Quary, dan Rizky Billar, hari pertama Dahsyatnya Weekend dimeriahkan oleh Betrand Peto, Five Minutes, Maulana Ardiansyah, dan Jelita Jelly.

Sementara itu, hadir pula para cast sinetron Cerita Cinta SMA yang terdiri dari Cathy Fakandi, Arie Nugroho, Zayyan Sakha, dan Kheyla Afzah. Keempat aktor itu akan menyapa para penggemar sinetron RCTI.

Lalu hari kedua (17/11/2024), Dahsyatnya Weekend akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Sisca Saras, Lyla Band, Anggis Devaki, dan Anneth Delliecia. Sementara meet and greet dihadiri cast sinetron Terbelenggu Rindu: Ben Joshua dan Voke Victoria.

Tak hanya penampilan spesial para penyanyi papan atas, Dahsyatnya Weekend di Taman Elektrik Puspem Kota Tangerang juga menjanjikan sederut keseruan. Pukul 07.00 WIB akan digelar Zumba, GamesOKE, serta Photo dan Video Challenge.

Telusuri berita celebrity lainnya
