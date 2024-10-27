Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bagindas hingga Stevan Pasaribu Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Karawaci

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |19:20 WIB
Bagindas hingga Stevan Pasaribu Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Karawaci
Bagindas hingga Stevan Pasaribu Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Karawaci. (Foto: MNC Media)
A
A
A

TANGERANG - RCTI kembali menggelar Dahsyatnya Weekend di Pasar Modern Mutiara Karawaci, Tangerang, Banten, pada 26 dan 27 Oktober 2024, mulai pukul 09.35 WIB.

Dipandu Tarra Budiman, Dahsyatnya Weekend pada 26 Oktober 2024 dimeriahkan oleh Bagindas, Stevan Pasaribu, Duo Anggrek, Kenny Austin, Lea Ciarachel, Faby Marcelia dan Denny Weller. 

Sementara pada hari kedua, 27 Oktober 2024, akan diisi oleh Rizwan Fadilah, UN1TY, dan Hijau Daun. Tak hanya pertunjukan musik, Dahsyatnya Weekend juga diisi berbagai kegiatan seru.

Dashyatnya Weekend
Dashyatnya Weekend. (Foto: MNC Media)

Ada Zumba, GamesOKE, KaraOKE Challenge, doorprize menarik, hingga Photo dan Video Challenge dengan hadiah berupa uang belanja gratis bernilai jutaan rupiah.

Karena itu, jangan lewatkan Dahsyatnya Weekend, Live di RCTI dari Pasar Modern Mutiara Karawaci, Tangerang, pada Sabtu dan Minggu, 26-27 Oktober 2024, pukul 09.30 WIB. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180603//arab_maklum_2-QfKJ_large.jpg
Series Arab Maklum 2: Liburan Keluarga Arab di Bali yang Bikin Ketawa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/598/3180483//titus_the_detective-FHok_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode Fishy Business, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180127//rcti_original-B8ch_large.JPG
Obrolan Seru yang Lagi Viral Semua Dibahas di RCTI+ Originals: KOPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180124//indonesian_creator_night_2025-mtvH_large.JPG
Live dan Eksklusif RCTI: Malam Puncak Perayaan Indonesian Creator Night 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180020//dewa_united-ce7N_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Tainan City di AFC Challenge League 2025-2026, Live di RCTI!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement