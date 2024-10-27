Bagindas hingga Stevan Pasaribu Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Karawaci

Bagindas hingga Stevan Pasaribu Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Karawaci. (Foto: MNC Media)

TANGERANG - RCTI kembali menggelar Dahsyatnya Weekend di Pasar Modern Mutiara Karawaci, Tangerang, Banten, pada 26 dan 27 Oktober 2024, mulai pukul 09.35 WIB.

Dipandu Tarra Budiman, Dahsyatnya Weekend pada 26 Oktober 2024 dimeriahkan oleh Bagindas, Stevan Pasaribu, Duo Anggrek, Kenny Austin, Lea Ciarachel, Faby Marcelia dan Denny Weller.

Sementara pada hari kedua, 27 Oktober 2024, akan diisi oleh Rizwan Fadilah, UN1TY, dan Hijau Daun. Tak hanya pertunjukan musik, Dahsyatnya Weekend juga diisi berbagai kegiatan seru.

Dashyatnya Weekend. (Foto: MNC Media)

Ada Zumba, GamesOKE, KaraOKE Challenge, doorprize menarik, hingga Photo dan Video Challenge dengan hadiah berupa uang belanja gratis bernilai jutaan rupiah.

Karena itu, jangan lewatkan Dahsyatnya Weekend, Live di RCTI dari Pasar Modern Mutiara Karawaci, Tangerang, pada Sabtu dan Minggu, 26-27 Oktober 2024, pukul 09.30 WIB.