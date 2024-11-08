Samsons hingga Nabila Taqiyyah Meriahkan Dahsyatnya Weekend di Bekasi

Dahsyatnya Weekend akan digelar pada 9 dan 10 November di Grand Mal Bekasih, Jawa Barat. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dahsyatnya Weekend kembali hadir dengan format lebih fresh dan seru! Akhir pekan ini, panggung musik ini akan menyambangi Grand Mal Bekasi, Jawa Barat, pada 9 dan 10 November 2024, pukul 07.00 WIB.

Dipandu Rizky Billar, Ghea Youbi, Boiyen, dan imam Darto, Dahsyatnya Weekend akan dimeriahkan deretan artis papan atas Tanah Air. Pada hari pertama ada Trio Macan, Hesty Klepek Klepek, Samsons, dan DJ Olipop.

Selain itu, dua pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia, Krsijiana Baharudin dan Cassandra Lee, juga akan menyapa penggemarnya dalam Dahsyatnya Weekend di Grand Mal Bekasi.

Hari kedua dimeriahkan oleh Nabila Taqiyyah, Chibi Chibi, Restu, dan sederet pemain sinetron terbaru RCTI, dari Cathy Fakandi, Zayyan Sakha, Arie Nugroho, dan Kheyla Afzah. Ada juga para cast program komedi Bisa Dibantu: Parto, Abdel, dan Mimin.

Dahsyatnya Weekend juga akan dimeriahkan sederet kegiatan seru, seperti Zumba, GamesOKE, Photo, doorprize, dan Video Challenge dengan hadiah uang belanja gratis total jutaan rupiah.