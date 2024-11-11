Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 265

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 265
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 265. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 265 bercerita tentang Adisty yang memaksa keluar dari tempat perampokan untuk memastikan kondisi Aga. Namun Pasha melarang karena ia takut terjadi sesuatu pada Adisty.

Pasha akhirnya memutuskan untuk keluar. Ternyata, di sana Aga mencoba melawan perampok. Ketua Perampok mengarahkan senjata ke Aga, namun Pasha langsung melompat dan melindunginya. 

Sayang, Ketua Perampok berhasil membawa Aga bersama mereka. Semua sandera akhirnya keluar dari lokasi. Adisty memastikan keadaan Pasha terlebih dahulu sebelum ia meminta izin padanya untuk bertanya tentang kondisi Aga kepada kepolisian. 

Pasha pun mengizinkan, meski menahan rasa cemburu. Tak lama kemudian, David datang untuk melihat kondisi Pasha. Terkejut dengan kehadiran David, Pasha tetap bersikap dingin pada David.

Di sisi lain, Aga yang masih disandera khawatir dengan keadaan salah satu perampok yang kehilangan banyak darah. Aga meminta agar perampok tersebut dibawa ke rumah sakit. 

Cinta Berakhir Bahagia
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

