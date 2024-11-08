Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 261

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 261 bercerita tentang Reno yang masih bersikap dingin kepada istrinya, Ayu. Sementara Elena sibuk mempersiapkan acara baby shower meski David melarangnya.

David meminta agar Elena lebih fokus menjaga kehamilannya. Di sisi lain, Pasha makan di kafe bersama Hanna. Tak lama kemudian, Elena datang. Keduanya pun bertemu secara tidak sengaja.

Hanna bingung saat Elena memperkenalkan dirinya sebagai ibu tiri Pasha. Kala itu Elena juga mengingatkan Pasha untuk datang ke acara baby shower. Saat hendak pulang dari honeymoon, tak sengaja seseorang menabrak Ayu.

Hal ini membuat Reno marah. Perkelahian pun tak terelakkan. Di perjalanan pulang, Reno teringat akan Andrew. Ia pun menulis pesan untuk panti asuhan agar tidak ada yang mencurigai kematian Andrew. Ayu hampir saja melihat surat yang ditulis suaminya itu.

Ayu kemudian pergi ke rumah Arshan. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari Bu Debby di panti asuhan. Bu Debby meminta Ayu untuk membantu mencari Andrew. Ayu pun mencarinya hingga ke sebuah proyek.