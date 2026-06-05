Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 62, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 62 bercerita tentang Dipa yang terus memprovokasi Novan dengan menuduh Sena memanfaatkan Davina demi uang dan status sosial.

Ia bahkan menduga rumah mewah yang ditempati Sena saat ini sebenarnya dibelikan oleh Davina. Ucapan itu membuat Novan semakin merasa dikhianati oleh Sena dan Davina.

Sementara itu, Davina merasakan firasat buruk. Setelah menerima pesan dari Sena, ia menemuinya di Oriental Bistro. Di sana, Sena mengaku identitasnya sebagai tukang ketoprak telah terbongkar di depan Novan dan Dipa.

Davina langsung panik karena sadar semua kebohongan mereka terancam terungkap. Novan yang sudah dipenuhi kemarahan akhirnya menyusul ke Oriental Bistro. Ia memergoki Sena dan Davina sedang bertemu dan meminta keduanya menjauh.

Konflik besar pun meledak ketika Novan menuduh Sena telah memanfaatkan Davina dan merusak kepercayaan keluarganya. Kelanjutan kisahnya bisa Anda tonton di sinetron Terikat Janji di RCTI, pada Jumat (5/6/2026), pukul 19.00 WIB.

Agar menonton sinetron kesayangan semakin menyenangkan dengan gambar jernih dan stabil, silakan melakukan scan ulang siaran digital di Channel 28. Jika terjadi gangguan, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.*

(SIS)

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