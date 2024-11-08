Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 260

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |01:40 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 260
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 260 berkisah tentang Hana yang terkejut mengetahui status Pasha dan Adisty pernah bertunangan dan bukan saudara kembar seperti yang pernah dijelaskan pria itu.

Namun di lain pihak, Adisty justru mempersilakan Pasha untuk membuka hati pada Hana. Dia menilai, tak punya harapan dengan Pasha karena status mereka sebagai saudara kembar. 

Adisty pun akhirnya memberi kesempatan kepada Aga dan mempertanyakan secara langsung keseriusan pria tersebut. Di lain pihak, Reno tetap bersikap dingin pada Ayu meski mendapat hadiah bulan madu dari David. 

Bahkan dia dengan sengaja memesan kamar terpisah dengan istrinya. Perlakuan Reno tersebut membuat Ayu sangat sedih. 

Apakah Adisty bisa move on dari Pasha dan memulai hubungan baru dengan Aga? Kemudian akankah hubungan Reno dan Ayu membaik? Tonton Cinta Berakhir Bahagia selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 22.15 WIB.

Cinta Berakhir Bahagia
Cinta Berakhir Bahagia

