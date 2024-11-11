Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ardina Rasti Comeback Berakting Lewat Film Lampir: Proyek yang Memorable

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |14:05 WIB
Ardina Rasti <i>Comeback</i> Berakting Lewat Film <i>Lampir</i>: Proyek yang Memorable
Ardina Rasti Comeback Berakting Lewat Film Lampir. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTAArdina Rasti comeback berakting lewat film Lampir yang debut di bioskop pada Februari silam. Dia kemudian mengungkapkan, alasan yang membuatnya menerima film tersebut sebagai proyek comeback

Baginya, tim produksi yang solid dan saling mendukung akan sangat berpengaruh pada chemistry saat syuting. “Setiap pemain dekat banget. Jadi, kami happy banget on air maupun off air,” ujarnya. 

Tim yang solid, menurut Ardina Rasti, membuat para aktor Lampir tak sungkan untuk saling memberikan masukan satu sama lain. Bahkan saat salah satu dari mereka melakukan pengambilan gambar, lainnya akan menonton dan memberi saran.

“Bagi aku, Lampir merupakan proyek yang memorable karena para cast dan krunya saling support satu sama lain. Jadi suasana saat syuting itu nyaman dan enggak terasa capeknya,” imbuh sang aktris.

Film Lampir mengangkat kisah urban legend terkenal asal Indonesia, Mak Lampir. Film tersebut bercerita tentang sepasang kekasih yang melakukan pemotretan prewedding di sebuah villa mewah bergaya vintage. 

Halaman:
1 2
