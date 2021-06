JAKARTA - Jelang melahirkan, aktris Ardina Rasti mengisi hari-harinya dengan menonton drama Korea. Terbaru dia mengaku, sudah selesai menonton drama Vicenzo, rekomendasi para pengikutnya di Instagram.

“Vagabond sudah. Vicenzo sudah. Terima kasih ya teman-teman tersayang yang sudah menyarankan aku menonton keduanya,” katanya lewat unggahannya di Instagram, pada Kamis (3/6/2021).

Ardina Rasti dan suami.

Sang aktris, dalam lanjutan unggahannya meminta rekomendasi drama Korea lainnya dari warganet. “Boleh komedi, romantis, action, asal jangan yang bikin emosi (Katanya Penthouse bikin emosi ya?) demi menghindari kontraksi palsu,” tuturnya.

Arie Andika mengumumkan kehamilan Ardina Rasti lewat Instagram pada 28 Desember 2020. Kala itu, dia mengunggah foto USG calon anak keduanya tersebut.

“Assalamualaikum. Selamat pagi, say hi to dek peanut. Ya Allah, jagalah anakku selama ia berada dalam perut istriku dan sehatkan dia,” ujar Arie dalam unggahannya kala itu.

Ini akan menjadi anak kedua bagi Ardina dan Arie yang menikah pada 20 Januari 2018. Sebelumnya, mereka dikaruniai anak laki-laki pada 8 Desember 2018.*

