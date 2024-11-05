Advertisement
Jolene Marie dan Ardina Rasti Ungkap Pengalaman Horor di Lokasi Syuting Film Lampir

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |13:10 WIB
Jolene Marie dan Ardina Rasti Ungkap Pengalaman Horor di Lokasi Syuting Film <i>Lampir</i>
Jolene Marie dan Ardina Rasti Ungkap Pengalaman Horor di Lokasi Syuting Film Lampir. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Film Lampir siap tayang streaming di Vision+ setelah debut di bioskop, Februari silam. Film horor-thriller arahan Kenny Gulardi ini diadaptasi dari urban legend Mak Lampir yang sempat populer di era ’90-an.

Film Lampir bercerita tentang Wendy dan Angga yang melakukan pemotretan prewedding di sebuah villa vintage. Tak hanya berdua, pasangan ini mengajak beberapa sahabat mereka ke villa tersebut.

Namun pasangan tersebut tidak menyangka, perjalanan yang seharusnya menyenangkan itu justru berujung nestapa. Villa tersebut ternyata sarang dari sosok horor Mak Lampir. Seketika keceriaan mereka sirna bergantikan atmosfer mencekam.

Ardina Rasti dan Jolene Marie, dua pemeran film Lampir kemudian mengungkapkan pengalaman horor mereka selama syuting.

“Jadi waktu itu, Jolene dan Rasti take bareng. Karena kami syuting di rumah tua, jadi di sana ada jam besar. Pas adegan kak Rasti kerasukan, aku merasa seperti ada sesuatu yang memerhatikan dari atas jam itu,” ujar Jolone.

