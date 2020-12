JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Ardina Rasti yang tengah mengandung anak keduanya. Kabar bahagia itu dibagikan sang suami, Arie Andika melalui Instagram.

Dalam unggahannya, Arie membagikan foto USG kehamilan sang istri. "Assalamualaikum. Selamat pagi. Say hi to dek peanut. @ardinarasti6," ujarnya seperti dikutip pada Senin (28/12/2020).

Arie kemudian memanjatkan doa untuk kesehatan sang istri dan anak kedua mereka. “Ya Allah, jagalah anakku selama ia berada dalam perut istriku dan sehatkan dia," tuturnya.

Dia menambahkan, "Sesungguhnya Engkau Yang Maha Menyehatkan. Tak ada kesehatan kecuali kesehatan dariMu, kesehatan yang tak terganggu penyakit."

Unggahan Arie Andika tersebut, kemudian bertabur ucapan selamat dari sesama rekan selebriti hingga warganet. Mereka turut berbahagia dan mendoakan kehamilan Rasti.

Adit Surya dalam komentarnya mengatakan, "Selamat brother. Sehat-sehat sekeluarga." Ucapan selamat serupa juga diberikan oleh aktor Ichal Muhammad. "Alhamdulillah. Selamat Bang. Sehat-sehat @ardinarasti," tuturnya. Ardina Rasti dan Arie Andika naik pelaminan, pada 20 Januari 2018. Kemudian pada 8 Desember di tahun yang sama, pasangan ini dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki.