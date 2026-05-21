Telat Datang, Dewi Rezer Kehabisan Tas Bermerek Milik Sandra Dewi yang Dilelang Negara

JAKARTA - Kabar pelelangan barang bermerek dengan harga miring di BPA Fair 2026 rupanya sampai ke telinga aktris Dewi Rezer. Sayangnya, mantan istri Marcelino Lefrandt ini harus pulang dengan tangan hampa.

Dewi Rezer mengaku jauh-jauh datang ke lokasi karena rasa penasaran yang tinggi. Namun, antusiasme pengunjung lain rupanya lebih cepat darinya sehingga ia kehabisan barang yang diincar.

"Gimana mau beli, orang ke sini juga sudah tutup sama sudah habis semua. Sudah habis semua," kata Dewi Rezer kepada awak media.

Padahal, Dewi mengakui ada beberapa barang yang sempat menarik perhatiannya. Namun apa daya, status barang tersebut sudah berpindah tangan.

"Ih tahu aja deh! Sudah sold out semuanya. Sudah sold out," ungkapnya.