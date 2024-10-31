Kisah Urban Legend Mak Lampir Kini Tayang di Vision+

JAKARTA – Film Lampir memulai debutnya di Vision+, pada hari ini (31/10/2024), setelah wara-wiri di bioskop pada Februari silam. Untuk bisa menonton proyek garapan Sinergi Pictures dan Vision+ ini, klik link berikut.

Mengangkat urban legend populer, Mak Lampir, film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka. Mereka pun menjalani pemotretan pranikah di sebuah villa angker bersama beberapa sahabat.

Namun mereka tak pernah membayangkan, villa itu merupakan sarang Lampir, sosok perempuan berambut panjang terurai yang terobsesi dengan kecantikan dan kehidupan abadi. Separuh badannya terlihat muda dan sebelahnya dipenuhi keriput.

Film ini dibintangi sederet aktor ternama seperti Jolene Marie, Ardina Rasti, Rory Asyari, Ge Pamungkas, Hana Saraswati, dan Gandhi Fernando. Mampukah pasangan itu keluar dari villa angker itu hidup-hidup?

Untuk bisa menonton film Lampir, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat App Store dan Play Store. Lalu, Anda bisa memilih paket berlangganan yang dimulai dari Rp35.000. Vision+, Unlimited Entertainment.*

