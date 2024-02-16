Ardina Rasti Ungkap Dukungan Luna Maya saat Dirinya Hadapi Kasus Penganiayaan

JAKARTA - Ardina Rasti mengungkapkan, Luna Maya berperan besar dalam memberi dirinya dukungan moral saat menghadapi mantan kekasihnya, Eza Gionino, di meja hijau imbas kasus penganiayaan, pada 2011.

“Saat itu, kasusnya kan besar. Skala nasional. Imbasnya, banyak banget fitnah yang harus aku hadapi,” ungkap bintang film Lampir tersebut dikutip dari podcast channel YouTube TS Media, pada Jumat (16/2/2024).

Ardina mengungkapkan, meski berstatus korban penganiayaan namun dia kerap diperlakukan layaknya pelaku. Namun dia merasa sedikit lebih tenang berkat sebuah pesan yang dikirimkan Luna Maya padanya.

“Tiba-tiba Kak Luna tuh WA (WhatsApp) aku. Dan itu sangat, sangat menguatkan aku. Jadi selama 8 bulan persidangan itu, aku dan kuasa hukum selalu membuka WA dari Kak Luna selama sidang,” tuturnya berkaca-kaca.

Ardina Rasti mengaku, ada beberapa wejangan yang diberikan Luna Maya dalam pesan WhatsApp yang dikirimkannya saat itu. Salah satunya, dukungan agar dia tidak menyerah dalam memperjuangkan kasusnya.

“Kak Luna juga bilang, sesama perempuan harus selalu saling mendukung dan dari masalah itu akan terlihat mana teman dan mana orang-orang yang hanya ingin pansos. Kak Luna juga bilang, jangan gampang percaya sama orang,” tuturnya.

Luna Maya mengaku memberikan semangat kepada Ardina Rasti karena dirinya pun pernah berada di posisi serupa saat menghadapi kasus video porno bersama Ariel NOAH.