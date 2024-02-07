Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Ardina Rasti Pilih Film Lampir sebagai Proyek Comeback setelah Vakum 6 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:50 WIB
Alasan Ardina Rasti Pilih Film <i>Lampir</i> sebagai Proyek <i>Comeback</i> setelah Vakum 6 Tahun
Alasan Ardina Rasti pilih film Lampir sebagai proyek comeback setelah vakum 6 tahun. (Foto: Instagram/Ardina Rasti)
A
A
A

JAKARTA - Ardina Rasti kembali berakting di layar lebar setelah sempat vakum 6 tahun. Dia menjadikan Lampir, film produksi Vision+ Originals dan Sinergi Pictures, sebagai proyek comeback-nya. 

"Setelah menikah dan punya anak, aku vakum cukup lama dari dunia akting. Senang banget sih bisa kembali berakting, apalagi mainnya di genre horor," kata istri Arie Dwi Andhika tersebut saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 6 Februari 2024. 

Rasti mengungkapkan, ada dua alasan yang membuatnya memilih genre horor sebagai proyek comeback-nya. Pertama, karena horor selalu menjadi genre favorit penonton Indonesia. Karena itu, dia optimistis film tersebut akan disambut hangat para moviegoers

Kedua, alur cerita film Lampir yang tak biasa. "Dari dulu, aku pengin main film horor yang memang pure horor, tidak ada embel-embel lain. Sebuah tontonan yang memang seram, tegang, dan bikin kaget. Semua itu aku temukan saat pertama kali baca skenario film ini." 

Alasan Ardina Rasti pilih film Lampir sebagai proyek comeback setelah vakum 6 tahun. (Foto: MNC Portal Indonesia)

