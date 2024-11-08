Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ruth Marini Jadi Tokoh Kunci di Balik Kematian Naura Hakim dalam Series Second Account

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:05 WIB
Ruth Marini Jadi Tokoh Kunci di Balik Kematian Naura Hakim dalam Series <i>Second Account</i>
Ruth Marini Jadi Tokoh Kunci di Balik Kematian Naura Hakim dalam Series Second Account. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Ruth Marini merupakan salah satu aktor sekaligus produser dalam series terbaru Second Account. Dia berperan sebagai Vera, seorang polisi yang akan menjadi kunci terungkapnya misteri kematian Dewi (Naura Hakim). 

Series bergenre thriller tersebut bercerita tentang seorang perempuan yang menyelidiki kematian misterius kakaknya. “Series ini akan membawa Anda melihat bagaimana media sosial akan memengaruhi kehidupan seseorang,” ujarnya.

Tak hanya kehidupan pribadi, Ruth Marini mengungkapkan, Second Account akan menampilkan fakta bagaimana media sosial juga bisa berdampak dalam kehidupan keluarga dan sosial seseorang. 

Ruth mengungkapkan, Vera akan menjadi benang merah dalam peristiwa misterius yang terjadi dalam series tersebut. Karakter tersebut memiliki tanggung jawab besar sekaligus figur kunci dalam keseluruhan alur cerita.

“Jadi kehadiran Vera dalam Second Account tidak hanya memperkuat jalannya investigasi. Karakter ini akan menambahkan dimensi emosional bagi penonton,” tutur sang aktris menambahkan. 

