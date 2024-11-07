Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cara Naura Hakim Dalami Peran dalam Series Second Account

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |15:15 WIB
Cara Naura Hakim Dalami Peran dalam Series <i>Second Account</i>
Cara Naura Hakim Dalami Peran dalam Series Second Account. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTANaura Hakim berperan sebagai Dewi dalam series baru Vision+, Second Account. Tak sekadar karakter biasa, ternyata perannya kali ini penuh dengan misteri yang akan membuat penonton deg-degan.

Naura mengaku, peran sebagai Dewi memaksanya harus bisa keluar dari zona nyaman dan kreatif dalam menggali sisi lain karakter yang dilakoninya. “Kesulitan karakter ini adalah aku harus melakukan banyak adegan menantang,” tutur sang aktris. 

Agar bisa menjiwai karakter Dewi dengan baik, Naura Hakim harus melakukan riset mendalam. Dia mempelajari karakter cosplayer hingga mendalami psikologi individu yang terjebak dalam sekte.

Second Account
Cara Naura Hakim Dalami Peran dalam Second Account. (Foto: MNC Media)

Tak sampai di situ, Naura bahkan rela menghilang dari dunia sosial dan lingkungan sekitar demi fokus penuh pada perannya. “Dewi ini peran tersulit aku sejauh ini. Jadi aku butuh waktu untuk menyelaminya,” imbuhnya.

Series Second Account berkisah tentang perjalanan hidup Dewi (Naura Hakim), seorang cosplayer yang ditemukan meninggal bunuh diri. Sang adik, Rini (Givina) kemudian menyelidiki sendiri kasus kematian Dewi dan menemukan fakta menarik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement