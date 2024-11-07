Cara Naura Hakim Dalami Peran dalam Series Second Account

JAKARTA – Naura Hakim berperan sebagai Dewi dalam series baru Vision+, Second Account. Tak sekadar karakter biasa, ternyata perannya kali ini penuh dengan misteri yang akan membuat penonton deg-degan.

Naura mengaku, peran sebagai Dewi memaksanya harus bisa keluar dari zona nyaman dan kreatif dalam menggali sisi lain karakter yang dilakoninya. “Kesulitan karakter ini adalah aku harus melakukan banyak adegan menantang,” tutur sang aktris.

Agar bisa menjiwai karakter Dewi dengan baik, Naura Hakim harus melakukan riset mendalam. Dia mempelajari karakter cosplayer hingga mendalami psikologi individu yang terjebak dalam sekte.

Cara Naura Hakim Dalami Peran dalam Second Account. (Foto: MNC Media)

Tak sampai di situ, Naura bahkan rela menghilang dari dunia sosial dan lingkungan sekitar demi fokus penuh pada perannya. “Dewi ini peran tersulit aku sejauh ini. Jadi aku butuh waktu untuk menyelaminya,” imbuhnya.

Series Second Account berkisah tentang perjalanan hidup Dewi (Naura Hakim), seorang cosplayer yang ditemukan meninggal bunuh diri. Sang adik, Rini (Givina) kemudian menyelidiki sendiri kasus kematian Dewi dan menemukan fakta menarik.