Haydar Salishz Bocorkan Adegan Favoritnya dalam Series Second Account

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |21:45 WIB
Haydar Salishz Bocorkan Adegan Favoritnya dalam Series <i>Second Account</i>
Haydar Salishz Bocorkan Adegan Favoritnya dalam Series Second Account. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Haydar Salishz membocorkan adegan favoritnya dalam series Vision+ Second Account. Pemeran Haryanto itu mengaku, adegan paling berkesan saat Givina harus menonjok dirinya. 

“Awalnya, dia kayak yang takut-takut gitu mau menonjok aku. Setelah dapat chemistry, akhirnya dia berani juga untuk melakukan adegan itu,” tutur Haydar dalam Live Instagram Vision+.

Haydar dalam series Second Account digambarkan sebagai sales property yang juga penggemar klub milik Dewi (Naura Hakim). Lalu apakah karakternya terkait dengan kematian misterius Dewi?

Series Second Account berkisah tentang Rini (Givina) yang mendapat kabar bahwa kakaknya, Dewi (Naura Hakim) meninggal dunia secara misterius. Curiga dengan kematian tak wajar sang kakak, Rini pun melakukan penyelidikan.

Dalam perjalanan menguak kematian Dewi, Rini justru menemukan fakta-fakta rahasia yang mengagetkan. Tonton series Second Account di Vision+ dengan mengunduh aplikasinya di App Store dan Play Store. 

Second Account
Series Vision+ Second Account. (Foto: MNC Media)

Untuk mengakses konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, Anda bisa berlangganan paket Combo MeVVah senilai Rp49.000. Dengan berlangganan, nikmato tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja. 

Vision+, Unlimited Entertainment.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
