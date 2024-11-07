Advertisement
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 153

Brigitta Putri , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |16:05 WIB
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 153
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 153. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 153 berkisah tentang Rossa yang khawatir jika Alvino merebut Pelangi darinya. Alvino menilai, ketakutan Rossa itu hadir karena kesalahannya sendiri.

Di sisi lain, ancaman baru muncul ketika Darto memiliki video rahasia yang menunjukkan Emma meracuni Dharma. Pria tersebut menggunakan video itu untuk mengancam Emma, membuatnya panik dan putus asa.

Suryani akhirnya mengungkapkan pada Rossa bahwa Emma sempat datang ke rumahnya. Tanpa membuang waktu, Faris dan Alvino bergegas menuju rumah Emma, namun perempuan itu sudah melarikan diri.

Mereka semakin curiga bahwa Emma terlibat dalam kasus pembunuhan Dharma. Sementara itu, Emma berusaha keras mempertahankan rahasianya, merencanakan serangan balasan dengan mengincar Darto. 

Di saat yang sama, Faris dikejutkan dengan pengakuan Sarah, yang mengatakan Raditya yang asli ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu. Fakta ini mengguncang Faris, namun ia berhasil menangkap Raditya palsu dan membawanya ke kantor polisi.

Darto, yang merasa nyawanya terancam seperti Yudi, mengirim video bukti Emma meracuni Dharma kepada Anwar secara diam-diam. Anwar syok melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. 

Ketika Raditya palsu dibawa ke kantor polisi, Rossa tiba di rumah Faris dan mendesak pria itu untuk mengungkap siapa dalang di balik kejahatan ini. Sementara itu, Emma yang baru tiba di rumahnya dikejutkan dengan kehadiran polisi. 

Setulus Hati
Sinopsis Sinetron Setulus Hati. (Foto: MNC Media)

