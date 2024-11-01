Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 149

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 149 bercerita tentang Rossa yang menuduh Emma menggunakan saksi palsu. Namun tuduhan itu dibantah oleh Emma.

Di sisi lain, Radit merancang kecelakaan untuk Alvino saat pria itu menuju rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Beruntung, Alvino bisa selamat dari kecelakaan itu dan berhasil melarikan diri dari Radit.

Alvino kemudian menghubungi Faris untuk memberi kabar tentang hasil tes DNA yang dijalaninya. Rossa curiga dan Faris pun menceritakan semuanya dengan jujur namun berujung pada kemarahan perempuan tersebut.

Sementara itu, Radit memberitahu Emma tentang kecelakaan yang dialami Alvino. Emma kesal karena khawatir rencana jahat Radit itu akan membuat Alvino curiga. Emma kemudian mengancam Radit agar tidak bertindak sembarangan.

Faris secara tidak sengaja melihat Radit dan Emma bertengkar. Dia kemudian bertemu Frans dan mengonfirmasi tentang bekas luka di tangan Radit.