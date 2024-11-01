Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 149

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |14:40 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Setulus Hati</i> Episode 149
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 149. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 149 bercerita tentang Rossa yang menuduh Emma menggunakan saksi palsu. Namun tuduhan itu dibantah oleh Emma. 

Di sisi lain, Radit merancang kecelakaan untuk Alvino saat pria itu menuju rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Beruntung, Alvino bisa selamat dari kecelakaan itu dan berhasil melarikan diri dari Radit.

Alvino kemudian menghubungi Faris untuk memberi kabar tentang hasil tes DNA yang dijalaninya. Rossa curiga dan Faris pun menceritakan semuanya dengan jujur namun berujung pada kemarahan perempuan tersebut.

Sementara itu, Radit memberitahu Emma tentang kecelakaan yang dialami Alvino. Emma kesal karena khawatir rencana jahat Radit itu akan membuat Alvino curiga. Emma kemudian mengancam Radit agar tidak bertindak sembarangan.

Faris secara tidak sengaja melihat Radit dan Emma bertengkar. Dia kemudian bertemu Frans dan mengonfirmasi tentang bekas luka di tangan Radit. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement