Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 151

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 151
Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 151. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 151 bercerita tentang Emma yang masih terus berusaha memanipulasi Faris dengan menuduh Rossa terlibat dalam kematian Dharma. Beruntung, keyakinan Faris tak tergoyahkan.

Alvino yang punya firasat buruk pun langsung menuju rumah Suryani. Di sana, ketakutannya terbukti. Di tengah acara pertunangan, polisi tiba-tiba menangkap Rossa yang dituduh sebagai tersangka pembunuhan Suryadharma. 

Kekacauan pun terjadi dan Emma tersenyum puas. Dia terlihat sangat menikmati penderitaan Rossa di hari istimewanya. Faris dan Alvino tidak tinggal diam. Mereka yakin semua itu adalah skenario dan tipu daya Emma. 

Faris bertekad membebaskan Rossa dengan melacak Darto, saksi yang diyakininya telah dibayar untuk menjebak Rossa. Di sisi lain, Suryani menemukan ponsel milik Emma yang tertinggal. 

Ketika sebuah telepon masuk, Suryani mendengar suara yang mengungkapkan bahwa Faris baru saja menemui Darto, yang kini butuh uang untuk kabur keluar kota. Namun, pembicaraan terputus saat panggilan tiba-tiba dimatikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement