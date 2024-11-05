Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 151

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 151 bercerita tentang Emma yang masih terus berusaha memanipulasi Faris dengan menuduh Rossa terlibat dalam kematian Dharma. Beruntung, keyakinan Faris tak tergoyahkan.

Alvino yang punya firasat buruk pun langsung menuju rumah Suryani. Di sana, ketakutannya terbukti. Di tengah acara pertunangan, polisi tiba-tiba menangkap Rossa yang dituduh sebagai tersangka pembunuhan Suryadharma.

Kekacauan pun terjadi dan Emma tersenyum puas. Dia terlihat sangat menikmati penderitaan Rossa di hari istimewanya. Faris dan Alvino tidak tinggal diam. Mereka yakin semua itu adalah skenario dan tipu daya Emma.

Faris bertekad membebaskan Rossa dengan melacak Darto, saksi yang diyakininya telah dibayar untuk menjebak Rossa. Di sisi lain, Suryani menemukan ponsel milik Emma yang tertinggal.

Ketika sebuah telepon masuk, Suryani mendengar suara yang mengungkapkan bahwa Faris baru saja menemui Darto, yang kini butuh uang untuk kabur keluar kota. Namun, pembicaraan terputus saat panggilan tiba-tiba dimatikan.