Givina Ungkap Pengalaman Intens Bintangi Series Second Account

JAKARTA – Series Second Account memulai masa tayangnya di Vision+, sejak 24 Oktober 2024. Series thriller berbalut misteri ini bisa Anda tonton gratis dengan mengklik link ini.

Series itu bercerita tentang Rini (Givina Lukita Dewi) yang berambisi mengungkap misteri di balik kematian sang kakak. Givina mengaku, Second Account merupakan proyek yang sangat berkesan untuknya.

Tak hanya karena series tersebut membuat Givina harus mendalami karakter Rini dan menjadi begitu dekat dengan tim produksi, namun karena cerita Second Account membahas tentang keluarga.

Untuk berperan sebagai Rini, Givina harus membangun imajinasi dan kedekatan yang kuat dengan karakternya dan lakon Dewi sang kakak. Pasalnya, kedekatan itulah yang menjadi kunci utama emosi menyentuh dalam series ini.

“Givina dan Rini itu bertolak belakang. Kalau Rini air dalam series ini, aku adalah api dalam kehidupan nyata. Rini juga nurut sama kakaknya,” ujarnya.