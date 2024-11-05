Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 258

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |21:10 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 258
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 258 bercerita tentang Ayu yang menghilang dari kamarnya. Reno kemudian mencari keberadaan Ayu di kontrakan.

Namun di sana, Reno justru bertemu Karin yang curiga ada masalah dalam hubungan mereka. Pria itu akhirnya menemukan Ayu yang baru selesai nyekar ke makam Shinta. Reno kemungkinan memaksa Ayu untuk pulang, namun ditolak perempuan itu.

Ayu marah dan tak habis pikir kenapa Reno berubah sikap. Dengan emosi, pria itu mengaku, sikap dinginnya selama ini karena kecewa pada keputusan Ayu menerima lamaran laki-laki lain saat dia sedang mengandung anaknya.

Mendengar penjelasan Reno, Ayu menjadi merasa bersalah. Ia berusaha minta maaf dan menjadi istri yang baik, namun Reno mengabaikannya. Beruntung, Ayu memiliki Rani yang membantunya untuk sabar. 

Sementara itu, Elena mulai tidur bersama David. Keduanya bahagia, meski masih canggung. Adis dan Aga semakin dekat, meski perempuan itu masih dilema dengan Pasha. Sesampainya di rumah, Karin memberitahu Adis kalau Reno mencari Ayu.

Adisty pun pergi ke rumah Ayu dan curiga mengapa Ayu dan Reno tidak tidur di kamar yang sama. Namun Ayu berbohong, ia meyakinkan Adis kalau hubungan rumah tangganya baik-baik saja.

Di sisi lain, Pasha yang masih merasa bersalah dengan sikapnya pada Hanna, mengirim bunga sebagai permintaan maaf. Namun, Hanna justru meminta Pasha untuk makan malam dengannya.

