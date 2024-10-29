Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 250

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 250
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 250. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 250 bercerita tentang kemunculan sosok perempuan bernama Hanna. Dia kabur dari pernikahannya karena sang pengantin pria tidak datang. 

Sambil menangis, Hanna berlari hingga tanpa disadarinya tiba di gedung tempat Adrian dulu melamarnya. Hanna kemudian naik ke rooftop gedung tersebut dan berdiri di tepian gedung untuk meluapkan kekesalannya.

Namun keberadaan Hanna di atas gedung itu dikira akan bunuh diri. Sementara itu, Pasha menyerahkan Arshan yang membuat Adisty begitu bahagia. Namun di balik kebahagiaannya, Adisty juga penasaran kenapa Pasha akhirnya menyerahkan Arshan.

Saat dalam perjalanan pulang, Pasha melihat Hanna berdiri di atas gedung. Dia pun berusaha menangkap perempuan itu, namun akhirnya malah jatuh bersama. Beruntung, ada petugas pemadam kebakaran yang menolong mereka.

Hanna tampak kesal dengan kehadiran Pasha yang dinilainya cukup mengganggu momen sendirinya. Adisty kemudian pergi ke rumah Pasha untuk berterima kasih kepada David karena sudah menyerahkan Arshan.

Meski masih kesal pada Adisty, namun David meminta perempuan itu untuk menjaga Arshan dengan baik. Saat singgah ke kafe, Adisty tak sengaja bertemu Hanna yang ternyata tidak membawa uang tunai.

Cinta Berakhir Bahagia
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Saat bertemu Adisty, Hanna kaget melihat wajah Adisty yang mirip temannya. Di lain waktu, Pasha kembali bertemu dengan Hanna yang sekarang menjadi rekannya dalam proyek desain interior.

Pasha ragu dengan kemampuan Hanna karena kejadian di atas gedung itu namun perempuan itu meyakinkan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Adisty khawatir dengan Pasha yang tiba-tiba pindah dari rumah. 

Namun pria itu berbohon dan mengatakan dirinya pindah karena tidak merasa cocok tinggal di rumah David. Adisty kembali bertemu dengan Hanna tanpa tahu bahwa perempuan itu sudah bertemu Pasha.

 

