Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 254

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |21:10 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 254
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 254. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 254 bercerita tentang Adisty yang mengantarkan Arshan untuk imunisasi di rumah sakit. 

Namun sayangnya, buku imunisasi milik Arshan tertinggal. Pasha di lain pihak menyusul Adisty ke rumah sakit. Di sana, dia merasa kecewa melihat keakraban Aga dengan Adisty dan Arshan. 

Adisty juga terkejut mengetahui keberadaan Pasha di rumah sakit. Pasha dan Adisty sama-sama ingin bertanya satu sama lain apakah mereka sudah move on, tetapi Pasha malah harus kembali ke kantor.

Keesokan harinya, Pasha dan Hanna pergi ke resort tua yang mau dibangun. Melihat resort tersebut, Pasha teringat mimpi Adisty yang ingin membuka hotel. Jika ada Adis di sisinya, Pasha yakin kalau perempuan itu akan suka. 

Tak lama, terjadi longsor di tempat tersebut yang membuat Hanna dan Pasha terjebak. Adisty yang mendengar kabar itu dari radio mobil langsung panik, hingga ia menabrak pohon dan pingsan.

