Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 252

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 252 berkisah tentang Ayu yang tetap menikah dengan Reno meski masih meragu. Namun di tengah acara, Ayu justru jatuh pingsan.

Acara pernikahan mereka pun sempat ditunda karena Ayu harus dilarikan ke rumah sakit. Tak ingin membuang waktu, Reno meminta pernikahan mereka digelar di rumah sakit saat itu juga.

Reno pun mengucap ijab kabul dengan Pasha sebagai wali nikah Ayu. Sementara itu, hubungan Pasha dan Hana masih seperti Tom & Jerry saat menggarap proyek bersama. Keduanya justru saling adu ego.

Setelah menikah, Ayu justru merasa kesepian. Pasalnya, sejak akad nikah, Reno tidak pernah menemaninya. Adis juga mempertanyakan mengapa Reno tidak menemani Ayu di rumah sakit.

Lalu bagaimana nasib rumah tangga Ayu? Saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI pada Kamis (31/10/2024), pukul 21.30 WIB.