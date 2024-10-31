Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 252

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Berakhir Bahagia</i> Episode 252
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 252. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 252 berkisah tentang Ayu yang tetap menikah dengan Reno meski masih meragu. Namun di tengah acara, Ayu justru jatuh pingsan. 

Acara pernikahan mereka pun sempat ditunda karena Ayu harus dilarikan ke rumah sakit. Tak ingin membuang waktu, Reno meminta pernikahan mereka digelar di rumah sakit saat itu juga.

Reno pun mengucap ijab kabul dengan Pasha sebagai wali nikah Ayu. Sementara itu, hubungan Pasha dan Hana masih seperti Tom & Jerry saat menggarap proyek bersama. Keduanya justru saling adu ego.

Setelah menikah, Ayu justru merasa kesepian. Pasalnya, sejak akad nikah, Reno tidak pernah menemaninya. Adis juga mempertanyakan mengapa Reno tidak menemani Ayu di rumah sakit.

Lalu bagaimana nasib rumah tangga Ayu? Saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia di RCTI pada Kamis (31/10/2024), pukul 21.30 WIB.

Cinta Berakhir Bahagia
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement