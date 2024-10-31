Givina Ungkap Cara Pemain Second Account Bangun Chemistry

Givina Ungkap Cara Pemain Second Account Bangun Chemistry. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Series terbaru Vision+, Second Account menyuguhkan misteri di balik kematian seorang perempuan di sebuah apartemen. Rahasia di balik kasus tersebut dapat Anda tonton di Vision+ dengan mengakses link *ini*.

Givina, aktris pemeran Rini, mengungkapkan cara pemain Second Account membangun chemistry di depan kamera. Dia menjelaskan, sebelum memulai pembacaan skenario perdana, para aktornya sudah sering ngobrol.

“Dari kebiasaan ngobrol itu, kami menjadi dekat dan bisa memahami karakter satu sama lain. Jadi cara membangun chemistry seperti ini memang sangat organik,” tutur Givina.

Mengusung genre thriller-misteri, series Second Account bercerita tentang Rini yang berusaha mengungkap misteri kematian sang kakak, Dewi. Ternyata, ada rahasia di balik kehidupan Dewi yang membuatnya harus meregang nyawa.

Givina Ungkap Cara Pemain Second Account Bangun Chemistry. (Foto: MNC Media)

Nah, cerita Rini dalam mengungkap kematian Dewi ini bisa Anda ikuti di Vision+. Pastikan Anda telah mengunduh aplikasi ini lewat App Store dan Play Store. Lalu pilih paket berlangganan mulai dari Rp20.000.

Atau, Anda bisa memilih paket Combo MeVVAh senilai Rp49.000. Dengan paket berlangganan ini, Anda bisa menikmati konten premium Viu dan Vision+ Premium. Vision+, Unlimited Entertainment.*

(SIS)