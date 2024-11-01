5 Artis Top Pemeran Series Second Account di Vision+

JAKARTA – Artis top ramaikan series Second Account. Series thriller yang memulai debutnya di Vision+, pada 24 Oktober 2024 ini bisa Anda tonton melalui link ini.

Series ini menghadirkan cerita thriller misteri dengan tokoh-tokoh menarik yang memiliki keunikan di masing-masing karakternya.

5 Artis Top Pemeran Series Second Account

1.Givina

Givina berperan sebagai Rini, mahasiswi cantik yang memiliki perawakan tomboi dan tak suka neko-neko. Dia hidup bersama kakak perempuan dan ayahnya yang bekerja sebagai penjual mobil bekas.

Kebahagian keluarga kecil Rini terusik ketika sang kakak tiba-tiba ditemukan tewas di apartemennya. Merasa ada yang aneh dengan kematian sang kakak, Rini pun memutuskan untuk menyelidikinya.

2.Naura Hakim

Artis Top Pemeran Series Second Account selanjutnya adalah Naura Hakim. Dia berperan sebagai Dewi, kakak perempuan Rini yang menjadi tulang punggung keluarga.