Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 19

Brigitta Putri , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |18:00 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 19. (Foto: MNC Pictures)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 19 bercerita tentang Maudy yang kembali berulah demi mendapatkan perhatian Biru. Kali ini, dia berpura-pura overdosis dengan membuat obat tidur berserakan di kamar tidurnya.

Vernie yang sadar Maudy tak kunjung keluar untuk makan, langsung mendatangi kamarnya. Dia terkejut melihat Maudy tak sadarkan diri. Vernie dibantu Noah pun bergegas membawa Maudy ke rumah sakit. 

Kabar Maudy masuk rumah sakit karena overdosis pun sampai ke telinga biru. Dia pun bergegas menemui perempuan itu untuk mengetahui kondisinya. Namun kemudian seorang detektif bernama Dion datang membawa kabar tak sedap.

Maudy ternyata menggunakan uang ratusan juta rupiah dari Biru untuk berbelanja. Merasa tersentuh dengan fakta itu, Biru memutuskan berdamai dengan Maudy. Di lain pihak, Ratna masih menunggu Biru yang tak kunjung kembali.

Dia dan Amira akhirnya menyusul Biru ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, Biru dan Maudy sudah dalam perjalanan pulang. Ratna kemudina menelpon Biru dan meminta pria itu agar tak lagi berurusan dengan Maudy.

Namun Biru menolak permintaan ibunya tersebut. Amira yang melihat Ratna tertidur sendirian di rumah sakit merasa iba. Saat Biru menelpon, Amira mengangkatnya dan meminta pria itu untuk tidak meninggalkan ibunya sendiri.

Saat itulah, Amira nyaris keceplosan tentang penyakit Ratna. Biru kembali menemui Ratna di panti jompo dan berusaha menjelaskan kepada ibunya tentang uang ratusan juta yang diberikannya kepada Maudy.

