Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 30: Identitas Asli Rafki Terancam

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat berjalan membeli sarapan dan vitamin, Ayuna melihat seorang wanita yang berteriak meminta tolong karena dijambret. Dengan cekatan Ayuna menolong wanita itu dan membantu menyerang penjambret bersama-sama. Setelah penjambret itu keok, Ayuna berkenalan dengan wanita itu yang ternyata merupakan Lilis Sarinem, seorang anak dari pembantu Rafka-Rafki semasa kecil dan mereka akhirnya bersama menuju rumah Darma.

Saat datang ke rumah Darma, Lilis mengira Rafka itu adalah Rafki, karena ia mengenali betul Rafka-Rafki semasa kecil. Darma pun mengoreksi bahwa yang dihadapannya ini adalah Rafka, bukan Rafki.

Ayuna dan Rafki berangkat bersama menuju pabrik untuk melakukan QC. Di perjalanan, Ayuna bertanya tentang Rafki, saudara kembar Rafka, yang sempat disinggung Lilis sebelumnya. Rafki yang tegang menjelaskan bahwa ia dan Rafka adalah kembar identik, tetapi ia sudah lama lost contact dengan adiknya. Ayuna hendak bertanya lebih dalam, tapi enggan melanjutkan karena Rafki mengelak menjawab Ayuna dengan pernyataan bahwa setelah bercerai mereka akan kembali menjadi dua orang asing, jadi Ayuna tidak perlu sok peduli.

Di pabrik Darma, Rafki dan Ayuna yang datang lebih awal untuk Quality Control (QC) disambut oleh Manajer Produksi. Ayuna menunjukkan perhatian penuh dengan membantu Rafki mengenakan haircap dan mengikat tali sepatu. Kemesraan yang tidak disengaja ini disaksikan oleh beberapa karyawan. Namun, di saat yang sama, ada Yogi yang sedang mengintai mereka, karena disuruh oleh Nila.

Apa yang akan dilakukan Yogi? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' setiap hari pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.



