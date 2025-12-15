Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 75: Meisya Ingin Jebloskan Hasbi ke Penjara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:58 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 75: Meisya Ingin Jebloskan Hasbi ke Penjara
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala dan Ardan bersiap menjenguk Desi di RSJ. Namun sebelum itu, Lala ingin ke rumah Lidya untuk menyampaikan terima kasih sekaligus meminta maaf atas sikap Ibunya. Lala pun diberitahu alamat Desi oleh Axel. Sayangnya, ketika sampai di rumah Lidya, Lidya menolak bertemu Lala dan Ardan. Ia justru memerintahkan satpam untuk mengusir mereka. Keduanya hanya bisa menitipkan parcel untuk Desi. Sesampainya di RSJ, Lala dan Ardan kembali sedih dan merasa bersalah. Desi belum bisa dibesuk karena kondisinya yang belum stabil.
 
Lala pulang dengan perasaan bersalahnya. Namun, ia berusaha kuat di depan Ardan. Ia pun turun di sebuah taman dengan alasan “urusan kerja”, padahal ia ingin sendiri. Tanpa sadar, ia menjatuhkan ponselnya di taksi. Ardan menemukan ponsel itu. Di waktu bersamaan, Julian sampai di rumah Lala dan bingung karena rumah Lala kosong. Julian pun menelpon Lala. Ardan yang sedang membawa henpon Lala pun menjawabnya dan meminta Julian datang ke taman karena Lala sepertinya sedang butuh ditemani. Julian pun segera menyusul.

Di sisi lain, Meisya kembali datang ke kontrakan Hasbi sambil membawa koper. Ia menuntut tanggung jawab Hasbi atas kehamilannya. Hasbi justru bilang kalau selama ini hanya memanfaatkannya. Dibantu Rico, ia pun mengusir Meisya dengan kasar. Meisya dendam pada Hasbi. Ia berencana menjebloskan Hasbi ke penjara.

Apa langkah yang akan dilakukan Meisya pada Hasbi? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)

