Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 232A: Rafa dan Cakra Bersatu Hentikan Langkah Devan

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dalam perjalanan mobil, Mae memaksa Miko mampir ke salon untuk perawatan. Ia lalu ketiduran panjang setelah facial dan creambath, sementara Miko diam-diam kabur ke kantor. Saat Mae bangun dan sadar ditinggal, ia panik lalu menghubungi Baldy untuk menanyakan alamat kantor. Mae datang ke kantor tepat ketika para karyawan perempuan sedang heboh menyambut kembalinya Pak Miko. Dengan percaya diri, Mae mengumumkan dirinya adalah istri Miko.

Sementara itu, Rafa bertemu pengacaranya untuk membahas kemungkinan menang dalam sidang hak asuh. Pengacaranya menjelaskan bahwa Rafa berada di posisi lemah karena insiden kegaduhan di sidang sebelumnya. Amarah Rafa yang tidak stabil bisa menjadi alasan hakim tidak memberikan hak asuh padanya. Namun ada peluang menang jika Alisha tidak hadir tanpa alasan yang sah. Rafa mencatat peluang itu sebagai strategi baru.

Cakra kemudian datang dalam keadaan emosi karena kemarin ia melihat Devan dan Alisha berada di klub motor GARASI. Ia menuduh Rafa membocorkan informasi itu, tetapi Rafa membantah keras bahkan ia tidak tahu bahwa Cakra bergabung dengan club tersebut. Rafa dan Cakra pun mulai menyadari bahwa Devan sedang menggali tentang penculikannya. Keduanya sepakat bahwa Devan harus dihentikan sebelum menemukan pelaku penculikannya.

Apa yang akan dilakukan Rafa dan Cakra untuk menghentikan langkah Devan? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' setiap hari pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.

