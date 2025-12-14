Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 231B: Rafa Ungkap Rahasia Cakra

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |15:19 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 231B: Rafa Ungkap Rahasia Cakra
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Cakra pulang dalam kondisi telapak tangan kanan luka parah akibat insiden dengan Devan dan Alisha. Michelle panik dan langsung merawatnya dengan penuh perhatian, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cakra gelisah, trauma, dan bingung karena merasa Devan dan Alisha kini semakin dekat mengungkap identitasnya. Sementara di tempat lain, Rafa menerima email berisi data bahwa Cakra menggunakan identitas palsu sebagai Banyu untuk menghindari hukuman atas insiden penembakan Alya.

Saat Devan dan Alisha kembali menyusun strategi penyelidikan di taman malam hari, lampu mendadak padam, membuat Alisha terlonjak dan menginjak kaki Devan. Mereka jatuh ke semak dalam posisi yang tampak mencurigakan. Dua petugas Kamtib yang sedang patroli mengira mereka melakukan hal yang tidak pantas dan membawa mereka ke pos.

Apakah penyelidikan Devan dan Alisha dapat dilanjutkan? Apa langkah Rafa setelah mengetahui identitas Cakra? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' setiap hari pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189672//kau_ditakdirkan_untukku-y7vG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 231A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189575//kau_ditakdirkan_untukku-F2Kf_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189232//kau_ditakdirkan_untukku-hcaq_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 230A: Cakra Syok Devan Masih Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189227//cinta_sepenuh_jiwa-PomM_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 72: Diserang Julian, Hasbi Tak Sadarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189226//mencintai_ipar_sendiri-wu8Z_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 27: Nila Paksa Ayuna Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189223//terbelenggu_rindu-Cb4j_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 447: Biru Selamatkan Amira dari Ledakan Bom
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement