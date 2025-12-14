Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 231B: Rafa Ungkap Rahasia Cakra

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Cakra pulang dalam kondisi telapak tangan kanan luka parah akibat insiden dengan Devan dan Alisha. Michelle panik dan langsung merawatnya dengan penuh perhatian, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cakra gelisah, trauma, dan bingung karena merasa Devan dan Alisha kini semakin dekat mengungkap identitasnya. Sementara di tempat lain, Rafa menerima email berisi data bahwa Cakra menggunakan identitas palsu sebagai Banyu untuk menghindari hukuman atas insiden penembakan Alya.

Saat Devan dan Alisha kembali menyusun strategi penyelidikan di taman malam hari, lampu mendadak padam, membuat Alisha terlonjak dan menginjak kaki Devan. Mereka jatuh ke semak dalam posisi yang tampak mencurigakan. Dua petugas Kamtib yang sedang patroli mengira mereka melakukan hal yang tidak pantas dan membawa mereka ke pos.

Apakah penyelidikan Devan dan Alisha dapat dilanjutkan? Apa langkah Rafa setelah mengetahui identitas Cakra? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' setiap hari pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.

