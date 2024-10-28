Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 18

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 18 bercerita tentang Maudy yang sangat ingin bertemu Biru. Maudy akhirnya mencari pria itu ke panti jompo dan di sana dia malah bertemu Amira.

Dari Amira, Maudy mengetahui, Biru sedang menjaga Ratna di rumah sakit. Namun, ketika melihat Amira memiliki ponsel pemberian Biru, Maudy merasa cemburu dan langsung menghancurkan ponsel tersebut.

Amira yang kebingungan, mendapatkan pinjaman uang dari Lusi untuk memperbaiki ponselnya. Namun, biaya servis ponsel tersebut ternyata lebih besar, membuat Amira harus berjanji melunasinya setelah selesai.

Di sisi lain, Noah ingin memulai program kehamilan dengan Vernie, namun perempuan itu menolak keras ide untuk memiliki anak. Dia khawatir kehamilannya justru membongkar fakta bahwa Arkana sebenarnya anak Aditya.

Namun Noah tetap berusaha menyakinkan Vernie untuk memulai program hamil. Sementara itu, Maudy akhirnya bertemu Biru di rumah sakit. Namun pertemuan itu justru membuat Biru kaget karena ia menemukan foto-foto Maudy bersama pria-pria tua.

Ketika Maudy mencoba membela diri, Biru tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Maudy yang kesal pun mendatangi rumah Noah dan Vernie untuk mencari perlindungan.

Vernie yakin bahwa foto-foto itu muncul untuk memfitnah Maudy. Sementara Noah justru tidak yakin bahwa Maudy tidak bersalah. Dia kemudian menyarankan agar perempuan itu pergi dari rumahnya.

Ratna yang mengetahui karakter Maudy, memperingatkan Biru agar berhati-hati dan segera menjauhinya. Saat Amira tiba di rumah sakit untuk menemani Ratna, Vernie dan Noah pun datang.

Di luar rumah sakit, Maudy menyusun rencana dengan menyuruh seseorang berpura-pura mengganggunya agar Biru merasa perlu menyelamatkannya. Meski Biru menolongnya, namun pria itu tetap bersikeras untuk putus.