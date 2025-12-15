Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron 'Terbelenggu Rindu' Eps 448 : Amira Melahirkan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |17:02 WIB
Sinopsis Sinetron 'Terbelenggu Rindu' Eps 448 : Amira Melahirkan
Sinopsis Sinetron 'Terbelenggu Rindu' Eps 448 : Amira Melahirkan. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Damar memutuskan akan tinggal bersama Amira sampai Amira melahirkan. Amira panik karena takut Biru dimarahi, dan mengalihkannya Biru harus antar senam hamil. Tak lama kemudian, Biru mendapat informasi dari polisi terkait potongan jempol milik Marcel. Keesokan harinya, pemakaman Marcel digelar. Gladys sangat terpukul. Tiba-tiba datang sosok bernama Yuniar meratapi nasib Marcel.

Satu setengah bulan kemudian, Amira yang hamil 9 bulan tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Ia langsung di bawa ke rumah sakit RMC Hospital. Di saat bersamaan, Dea, anak Yuniar jatuh dari pohon dan mengalami pendarahan di kepala dan dilarikan ke RMC Hospital juga.

Suasana tegang akhirnya pecah setelah lahir bayi perempuan dan laki-laki dengan selamat. Namun tak lama, kondisi Amira menurun drastis. Sementara itu, Dea sedang dioperasi di ruang lain. Pendarahannya semakin parah dan butuh  persediaan darah.

Bagaimana dengan Amira, apakah yang terjadi dengannya? Siapa sebenarnya Yuniar, apakah anaknya bisa tertolong? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. 

Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(rhs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/598/3189817//mencintai_ipar_sendiri-Owbg_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 29: Nila Terus Menekan Ayuna, Rafki Tegas Membela Istrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/598/3189818//kau_ditakdirkan_untukku-57gG_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 231B: Rafa Ungkap Rahasia Cakra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189662//timnas_putri_indonesia-fp5X_large.jpg
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189429//titus_the_detective-Ld9c_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189232//kau_ditakdirkan_untukku-hcaq_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 230A: Cakra Syok Devan Masih Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement