Sinopsis Sinetron 'Terbelenggu Rindu' Eps 448 : Amira Melahirkan

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Damar memutuskan akan tinggal bersama Amira sampai Amira melahirkan. Amira panik karena takut Biru dimarahi, dan mengalihkannya Biru harus antar senam hamil. Tak lama kemudian, Biru mendapat informasi dari polisi terkait potongan jempol milik Marcel. Keesokan harinya, pemakaman Marcel digelar. Gladys sangat terpukul. Tiba-tiba datang sosok bernama Yuniar meratapi nasib Marcel.

Satu setengah bulan kemudian, Amira yang hamil 9 bulan tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Ia langsung di bawa ke rumah sakit RMC Hospital. Di saat bersamaan, Dea, anak Yuniar jatuh dari pohon dan mengalami pendarahan di kepala dan dilarikan ke RMC Hospital juga.

Suasana tegang akhirnya pecah setelah lahir bayi perempuan dan laki-laki dengan selamat. Namun tak lama, kondisi Amira menurun drastis. Sementara itu, Dea sedang dioperasi di ruang lain. Pendarahannya semakin parah dan butuh persediaan darah.

Bagaimana dengan Amira, apakah yang terjadi dengannya? Siapa sebenarnya Yuniar, apakah anaknya bisa tertolong? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.25 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu.

Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

