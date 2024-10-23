Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 14

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |17:15 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terbelenggu Rindu</i> Episode 14
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 14. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 14 bercerita tentang Vernie yang menerima laporan rekaman CCTV sekolah yang menunjukkan Arkana sedang makan strawberry bersama teman sekelasnya. 

Sementara itu, Amira kecewa saat tidak menemukan tanda lahir di bahu Arkana. Namun dia merasa aneh ketika tahu Arkana memiliki alergi strawberry yang sama dengan almarhum Nada. Di sisi lain, Maudy panik karena tidak bisa hadir di ulang tahun Biru. 

Dia kemudian merencanakan kejutan untuk Biru pada tengah malam. Untuk membuat kejutan itu, dia membatalkan janji makan malam dengan alasan harus menemani teman yang sakit.

Noah khawatir dengan wasiat yang akan disampaikan oleh Ilham. Biru merasa lega mengetahui Ratna diizinkan pulang dari RSJ dan merayakan ulang tahunnya di restoran. 

Namun pertemuan tak terduga terjadi saat Amira dan Lusi mengambil obat di RSJ. Ratna mengajak mereka untuk makan bersama, tetapi Lusi menolaknya.

Lusi beralasan harus kembali ke panti jompo dan meminta Amira menemani Ratna. Biru merasa kesal namun tidak bisa menolak permintaan Ratna.

Terbelenggu Rindu
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Noah datang ke RSJ dan terkejut melihat Ratna sudah keluar. Hal itu menambah kecurigaannya bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Biru.

Di sisi lain, kebohongan Maudy nyaris terbongkar ketika petugas lounge menanyakan tiket pesawatnya saat dia sedang asyik ngobrol dengan Biru. 

Sementara itu, Vernie menemukan fakta bahwa tanda lahir Arkana sudah hilang saat mengganti bajunya. Lalu akankah kecurigaan Amira tentang Arkana akan terjawab?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179234/terbelenggu_rindu-Nu4z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 403, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179050/terbelenggu_rindu-2xKA_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 402, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177523/terbelenggu_rindu-SLmc_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 395, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177102/dahsyatnya_meet_and_greet-tqPL_large.jpg
Cast Terbelenggu Rindu dan Still Single Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/598/3176682/terbelenggu_rindu-vXMV_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 392, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3176124/terbelenggu_rindu-9dfB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 389
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement