Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 14

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 14 bercerita tentang Vernie yang menerima laporan rekaman CCTV sekolah yang menunjukkan Arkana sedang makan strawberry bersama teman sekelasnya.

Sementara itu, Amira kecewa saat tidak menemukan tanda lahir di bahu Arkana. Namun dia merasa aneh ketika tahu Arkana memiliki alergi strawberry yang sama dengan almarhum Nada. Di sisi lain, Maudy panik karena tidak bisa hadir di ulang tahun Biru.

Dia kemudian merencanakan kejutan untuk Biru pada tengah malam. Untuk membuat kejutan itu, dia membatalkan janji makan malam dengan alasan harus menemani teman yang sakit.

Noah khawatir dengan wasiat yang akan disampaikan oleh Ilham. Biru merasa lega mengetahui Ratna diizinkan pulang dari RSJ dan merayakan ulang tahunnya di restoran.

Namun pertemuan tak terduga terjadi saat Amira dan Lusi mengambil obat di RSJ. Ratna mengajak mereka untuk makan bersama, tetapi Lusi menolaknya.

Lusi beralasan harus kembali ke panti jompo dan meminta Amira menemani Ratna. Biru merasa kesal namun tidak bisa menolak permintaan Ratna.

Noah datang ke RSJ dan terkejut melihat Ratna sudah keluar. Hal itu menambah kecurigaannya bahwa semua ini merupakan bagian dari rencana Biru.

Di sisi lain, kebohongan Maudy nyaris terbongkar ketika petugas lounge menanyakan tiket pesawatnya saat dia sedang asyik ngobrol dengan Biru.

Sementara itu, Vernie menemukan fakta bahwa tanda lahir Arkana sudah hilang saat mengganti bajunya. Lalu akankah kecurigaan Amira tentang Arkana akan terjawab?