Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 29: Nila Terus Menekan Ayuna, Rafki Tegas Membela Istrinya

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki diam-diam ingin memasak makanan untuk Ayuna, namun justru ketahuan Darma dan Nila. Darma heran melihat Rafka yang ingin memasak langsung, padahal sebelumnya Rafka tidak pernah menginjakkan kakinya di dapur. Nila kemudian menyindir kalau Ayuna sebagai menantu malas.

Ayuna keluar kamar mencari Rafki, kemudian ia mendengar keributan di dapur. Rafki dan Darma pergi, sehingga tinggal Ayuna bersama Nila. Tak lama kemudian Nila memarahi Ayuna karena dianggap pembawa sial. Nila memegang erat tangan Ayuna dan meminta untuk segera menyetujui perceraiannya dengan Rafka.

Rafki yang tidak sengaja melihat itu langsung datang dan membela Ayuna, memaksa Nila untuk meminta maaf atas perbuatannya. Karena marah, Nila keceplosan bahwa Ayuna tidak pantas menjadi istri Rafka karena pernah memberikan roti sandwich berisi ikan asin. Ayuna menegaskan bahwa ia tak pernah memberi hal itu ke siapapun dan bukan dirinya yang menukar isi sandwich itu. Nila yang terpojok terpaksa meminta maaf kepada Ayuna dengan nada dingin, dan ia pun segera pergi.

Rafki mengobati luka Ayuna dan meminta maaf karena pernah menuduhnya soal sandwich ikan asin. Ayuna merasa terharu dengan perhatian Rafki, Ayuna pun ingin berbalas budi dan meminta Rafki untuk meminum obat autoimunnya. Rafki panik, takut Ayuna mencurigai karena ia tak pernah meminum obat autoimun Rafka.

Apa yang akan Rafki lakukan agar tak dicurigai Ayuna? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' setiap hari pukul 19.15 WIB di RCTI Channel 28.



