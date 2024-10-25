Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 15

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 15 bercerita tentang Amira yang mendampingi Ratna ke panti jompo. Sementara Biru mengingatkan Ratna untuk siap menghadiri pembacaan wasiat esok hari.

Di tempat lain, Vernie marah besar karena Noah telah menghilangkan tanda lahir Arkana tanpa izin. Malam itu, Noah diam-diam pergi ke panti jompo setelah mengetahui Ratna sudah keluar dari rumah sakit.

Ia berusaha keras untuk mengetahui isi wasiat mendiang ayahnya, namun Ratna bersikeras tidak tahu apa-apa. Ketegangan meningkat saat Amira tanpa sengaja melihat cara Noah memperlakukan Ratna, hingga membuat pria itu pergi.

Keesokan paginya, Amira yang sedang bekerja di panti jompo melihat Ratna tampak kesakitan. Meski mencoba merawatnya dengan roti dan air, sakit Ratna tidak mereda. Amira menyarankan agar Ratna pergi ke dokter, tapi dia menolaknya.

Alasannya, Ratna berpikir apa yang dirasakannya hanya karena efek sakit maag. Amira pun berusaha menenangkan Ratna dengan membalurkan minyak untuk meredakan sakitnya.

Sementara itu, Noah yang tidak bisa tidur, memutuskan untuk mengantarkan Arkana ke sekolah. Sesampainya di sana, Arkana memanggil Fira dengan sebutan ‘tante’ yang membuat Amira terkejut.

Biru akhirnya menjemput Ratna untuk membawanya ke firma hukum untuk mendengarkan pembacaan wasiat. Di sana, ternyata sudah ada Vernie dan Noah. Ketika wasiat dibacakan, semua orang terkejut.

Pasalnya, Biru mendapatkan 50 persen saham perusahaan dan sebuah rumah mewah. Noah yang merasa dikhianati menjadi sangat marah, namun Ratna tiba-tiba kembali merasakan sakit perut yang hebat.

Biru langsung membawa Ratna ke rumah sakit, namun di perjalanan perempuan itu menolak untuk dirawat. Ratna kemudian bersikeras Biru hanya akan mendapatkan warisan setelah menikah.

Sementara itu, Biru berharap, Maudy mau menjadi pendamping hidup mengingat perempuan itu masuk dalam kriteria istri ideal menurut Ratna. Di sisi lain, Vernie memanipulasi Noah untuk mendekati pemilik saham lain merebut kendali perusahaan.