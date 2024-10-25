Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 15

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Terbelenggu Rindu</i> Episode 15
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 15. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 15 bercerita tentang Amira yang mendampingi Ratna ke panti jompo. Sementara Biru mengingatkan Ratna untuk siap menghadiri pembacaan wasiat esok hari. 

Di tempat lain, Vernie marah besar karena Noah telah menghilangkan tanda lahir Arkana tanpa izin. Malam itu, Noah diam-diam pergi ke panti jompo setelah mengetahui Ratna sudah keluar dari rumah sakit. 

Ia berusaha keras untuk mengetahui isi wasiat mendiang ayahnya, namun Ratna bersikeras tidak tahu apa-apa. Ketegangan meningkat saat Amira tanpa sengaja melihat cara Noah memperlakukan Ratna, hingga membuat pria itu pergi.

Keesokan paginya, Amira yang sedang bekerja di panti jompo melihat Ratna tampak kesakitan. Meski mencoba merawatnya dengan roti dan air, sakit Ratna tidak mereda. Amira menyarankan agar Ratna pergi ke dokter, tapi dia menolaknya.

Alasannya, Ratna berpikir apa yang dirasakannya hanya karena efek sakit maag. Amira pun berusaha menenangkan Ratna dengan membalurkan minyak untuk meredakan sakitnya.

Sementara itu, Noah yang tidak bisa tidur, memutuskan untuk mengantarkan Arkana ke sekolah. Sesampainya di sana, Arkana memanggil Fira dengan sebutan ‘tante’ yang membuat Amira terkejut.

Biru akhirnya menjemput Ratna untuk membawanya ke firma hukum untuk mendengarkan pembacaan wasiat. Di sana, ternyata sudah ada Vernie dan Noah. Ketika wasiat dibacakan, semua orang terkejut.

Pasalnya, Biru mendapatkan 50 persen saham perusahaan dan sebuah rumah mewah. Noah yang merasa dikhianati menjadi sangat marah, namun Ratna tiba-tiba kembali merasakan sakit perut yang hebat. 

Biru langsung membawa Ratna ke rumah sakit, namun di perjalanan perempuan itu menolak untuk dirawat. Ratna kemudian bersikeras Biru hanya akan mendapatkan warisan setelah menikah. 

Sementara itu, Biru berharap, Maudy mau menjadi pendamping hidup mengingat perempuan itu masuk dalam kriteria istri ideal menurut Ratna. Di sisi lain, Vernie memanipulasi Noah untuk mendekati pemilik saham lain merebut kendali perusahaan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180711//cinta_sepenuh_jiwa-aPAk_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 36, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180703//dusta_di_balik_cinta-QOy5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Dusta di Balik Cinta Episode 61, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616//animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180603//arab_maklum_2-QfKJ_large.jpg
Series Arab Maklum 2: Liburan Keluarga Arab di Bali yang Bikin Ketawa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180606//kau_ditakdirkan_untukku-eTRm_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 195, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180602//cinta_sepenuh_jiwa-OUHC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 35, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement