Sinopsis Sinetron Setulus Hati Episode 146

JAKARTA - Sinopsis sinetron Setulus Hati episode 146 bercerita tentang Faris yang curiga Emma adalah dalang di balik hilangnya bayi Lia setelah saksi kunci kasus tersebut mendadak hilang.

Sementara Alvino justru mencurigai Eli sebagai orang suruhan Emma yang dibayar untuk menculik bayi Lia. Untuk mengungkap kebenaran, Alvino mencoba mengakses CCTV rumah sakit. Namun usahanya terhalang oleh Rossa.

Perempuan itu melarangnya mencari tahu tentang bayi Lia, bahkan melarang Alvino melakukan tes DNA. Di sisi lain, Emma geram saat tahu polisi menemukan bayi Lia di panti asuhan.

Dengan tenang, Emma pergi ke rumah sakit dan berusaha menemukan ruangan bayi Lia. Namun langkahnya untuk menyingkirkan bayi itu dihentikan oleh Faris. Pria itu kembali menuduh Emma sebagai dalang di balik hilangnya bayi Lia.

Rossa yang merindukan bayi Lia terharu saat melihat bayi itu dan menamainya Pelangi Shasya. Dalam momen haru, Faris mengazani bayi tersebut, sementara Alvino, yang hatinya masih terluka, mengunjungi makam Lia.